S.Esposito va al Cagliari: operazione da 4,5 milioni di euro

Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro. L’accordo prevede anche una clausola a favore dei nerazzurri, che incasseranno il 40% sulla futura rivendita. L’attaccante classe 2002 ha firmato un contratto fino al 2030.
Il giovane centravanti era stato seguito nelle scorse settimane anche dalla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi offensivi, ma alla fine il Cagliari ha chiuso l’operazione bruciando la concorrenza.
