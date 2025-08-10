Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato S.Esposito va al Cagliari: operazione da 4,5 milioni di euro

calciomercato

S.Esposito va al Cagliari: operazione da 4,5 milioni di euro

Seba Esposito
Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro. L’accordo prevede anche una clausola a favore dei nerazzurri, che incasseranno il 40% sulla futura rivendita. L’attaccante classe...
Redazione VN

Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro. L’accordo prevede anche una clausola a favore dei nerazzurri, che incasseranno il 40% sulla futura rivendita. L’attaccante classe 2002 ha firmato un contratto fino al 2030.

Il giovane centravanti era stato seguito nelle scorse settimane anche dalla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi offensivi, ma alla fine il Cagliari ha chiuso l’operazione bruciando la concorrenza.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA