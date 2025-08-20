Per un Piccoli che arriva, un Beltran dovrebbe uscire. L'attaccante argentino però ancora non è convinto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2001 rimane in uscita dalla Fiorentina, ma ancora non ha dato la sua disponibilita al CSKA Mosca, che aspetta ancora una sua risposta per chiudere l'operazione con i viola.
Di Marzio: “Beltran-CSKA, ancora non c’è la fumata bianca: le ultime”
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2001 non ha ancora aperto alla destinazione russa
