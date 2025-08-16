Continuano a inseguirsi le voci che vogliono il futuro di Jonathan Ikoné in Brasile. Oggi, l'edizione online di La Nazione scrive di come la trattativa tra il Vasco da Gama e la Fiorentina proceda spedita.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Contatti Fiorentina-Vasco da Gama per Ikoné. Defilati i club italiani
La Nazione
Contatti Fiorentina-Vasco da Gama per Ikoné. Defilati i club italiani
Il futuro di Jonathan Ikoné sembra sempre più lontano da Firenze. Il francese è finito nel mirino del Vasco da Gama
I contatti sono costanti e le parti stanno lavorando per trovare un’intesa economica che possa accontentare tutti (Ikoné ha sul piatto un biennale con opzione ad una cifra inferiore rispetto al milione e 600.000 che percepirebbe restando in viola). Una situazione da monitorare in vista delle prossime ore.
Intanto, più defilate, alcune squadre del campionato italiano starebbero attendendo lo sviluppo della vicenda, pronte ad intervenire qualora lo ritenessero necessario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA