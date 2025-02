Como, la big di mercato tra Rashford e… Ikone. Ma Fabregas è sicuro: “È forte”

Da Rashford e Theo Hernandez, a... Ikone

L'ormai ex esterno viola era da tempo che sembrava aver esaurito il suo tempo in riva all'Arno, ed anche l'ambiente fiorentino non è stato certo troppo afflitto dalla partenza di un giocatore che si è rivelato spesso inconcludente salvo qualche sprazzo di quel talento che non è mai, però, esploso. Discorso diverso, invece, per Fabregas, il quale è ancora sicuro della qualità del giocatore. "Io vedo un giocatore forte, in cui credo. Si deve adattare al nostro sistema, diverso da quello della Fiorentina. Lui deve fare la differenza per noi, domani vedremo se entrerà o partirà titolare". Queste le dichiazioni del tecnico dei Lariani, che evidentemente sente di aver acquisito nuova linfa e qualità sugli esterni (LEGGI QUI). Interessante, semmai, il fatto che i nomi sul taccuino degli uomini di mercato del Como, beh, forse erano un po' più ambiziosi (non ce ne voglia Ikone). Già, perché la stessa società lombarda ha confermato a Sky pochi giorni fa di aver provato a prendere Theo Hernandez e Marcus Rashford. "Sì, ci abbiamo provato, ma siamo consapevoli di essere un club piccolo e quindi qualcuno non ci prende ancora sul serio. Certi grandi nomi, quando sentono parlare del Como, dicono 'no, io voglio giocare in Champions League' - aveva confermato il Presidente Suwarso. Di sicuro, nonostante la "snobbatura" da parte di top player come loro, le mancate operazioni non hanno demoralizzato i lacustri che, al contrario, hanno dimostrato sul mercato di voler mantenere la categoria e di voler costruire qualcosa di importante. Facciamo però dalla prossima partita, che domani al Franchi c'è una Fiorentina che vuole continuare a correre per quell'Europa che conta e che, da troppo tempo, non incrocia i viola.