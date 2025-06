Chiuso il mercato di giugno: non solo Cabral, si muove anche un altro ex viola

Nella serata odierna si è chiusa la finestra di mercato riservata ai club che a breve parteciperanno al Mondiale per Club. Tra i calciatori che hanno cambiato casacca, ci sono nomi noti, come ad esempio Alexander Arnold, Jobe Bellingham o Jorginho, ma anche alcune vecchie conoscenze del mondo viola. Di Arthur Cabral e del suo ritorno in patria dopo la sfortunata parentesi al Benfica si è già detto, ma c'è anche un altro ex viola che parteciperà alla manifestazione intercontinentale.