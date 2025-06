Cabral saluta il Benfica. Torna in Brasile e giocherà il Mondiale per Club

Arthur Cabral torna a giocare in Brasile, dopo una parentesi deludente passata al benfica: l'ex viola pronto a giocare il Mondiale per Club

Dopo una parentesi molto deludente al Benfica, l'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, è pronto a fare ritorno in Brasile. Ufficiale il suo passaggio al Botafogo, che pagherà i 15 milioni di euro richiesti dal club portoghese, firmando un contratto di tre anni e mezzo. In questo modo giocherà anche il Mondiale per Club, dove la sua nuova squadra affronterà Seattle Sounders, PSG e Atletico Madrid.