Caprini sulle orme di Fortini? La Juve Stabia tenta il bis

Fiorentina e Juve Stabia in contatto per il possibile prestito di Caprini

Maat Daniel Caprini non ha trovato molto spazio in prima squadra, dove era stato teoricamente "promosso" dopo lo scorso mercato di gennaio. L'attaccante classe 2006 della Fiorentina pare adesso destinato ad un'esperienza in prestito per misurarsi con continuità nel calcio dei 'grandi'. E la novità delle ultime ore è l'ipotesi di un trasferimento in Serie B alla Juve Stabia, club con il quale la Fiorentina ha appena instaurato una fruttuosa collaborazione.