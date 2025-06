Una stagione da ricordare quella di Niccolò Fortini, nonché la sua prima tra i professionisti. Diamo una sbirciata ai dati e ai piani della Fiorentina

Tommaso Ormini 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 21:41)

Una stagione da ricordare, quella di Niccolò Fortini, nonché la sua prima tra i professionisti. Il classe 2006, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili viola, ha esordito tra i grandi con la maglia della Juve Stabia in Serie B. Piccola chicca: è diventato il primo classe 2006 ad aver segnato nel secondo campionato per importanza in Italia. Le sue doti sono venute fuori fin da subito, tanto che squadre come Bayer Leverkusen, Napoli e Atalanta hanno messo gli occhi sul ragazzo con il passare dei mesi.

Se ci fate caso, son tutte squadre che giocano con la difesa a 3 e i quinti di centrocampo. L'esterno della Fiorentina esprime il suo massimo proprio su quella zona di campo, preferibilmente a piede invertito: ha fatto registrare 1,70 dribbling a partita in media, il dato migliore del campionato. I viola però non vogliono lasciarlo andare, anzi: l'idea sarebbe proprio quella di inserirlo in rosa, sotto l'ala di Robin Gosens. Quale miglior maestro?

Nella Fiorentina di Pioli, però, in un eventuale difesa a quattro, il laterale classe 2006 dovrebbe "imparare" a fare il terzino puro, vista la differenza di posizione in campo. Le sue grandi doti offensive hanno portato due gol e tre assist alla Juve Stabia (come si vede nell'infografica di Sofascore in basso), oltre a dribbling e sgroppate in quantità notevoli. In Serie A però la storia cambierà: ritmi e avversari diversi, per questo a Fortini servirà uno come l'ex Inter a supportarlo. Chissà che Pioli non possa adattarsi lui al materiale che troverà a Firenze, proponendo la difesa a tre e i quinti come fatto da Palladino nella seconda parte di stagione.

E Parisi? La Fiorentina non chiude alla possibilità di valutare offerte per l'ex Empoli, sul quale c'è l'interesse della Lazio di Sarri, e appunto lanciare Fortini alle spalle di Gosens; tuttavia l'estate è lunga, e, se Parisi dovesse rimanere, la duttilità e l'uso indistinto di entrambi i piedi potrebbero portare Fortini anche a destra come vice Dodò, un profilo che attualmente manca alla rosa gigliata. Tutto ancora da scoprire, quello che è certo è che Fortini è pronto per il grande salto.