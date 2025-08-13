Calabria fa gola a tanti. Ha offerte all’estero e lo vuole una neopromossa in A

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamani si parla delle manovre di mercato in casa Sassuolo. Secondo la rosea, gli emiliani avrebbero messo nel mirino un calciatore attenzionato anche dalla Fiorentina: si tratta di Davide Calabria.

L'ex Milan, si legge, ha offerte da Francia e Grecia ma vorrebbe restare in Italia. I neroverdi sono alla ricerca di un laterale destro che possa aggiungere un po' d'esperienza ad una squadra neopromossa.