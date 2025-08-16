Pablo Marì potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrale spagnolo, arrivato lo scorso gennaio con Palladino in panchina, ha attirato l'attenzione dell'Olympiacos, ma non solo. QUI LA NOSTRA NEWS
calciomercato
Assalto dal Brasile per Pablo Marì: 4 club avrebbero già sondato il centrale viola
Arrivato a fronte di un conguaglio di 1 milione, con Raffaele Palladino è subito diventato un leader. Anche con l'avvento di Stefano Pioli sembrava poter mantenere il ruolo da titolarissimo. Ma nelle ultime 2 amichevoli, Marin Pongracic pare averlo nettamente superato nelle gerarchie del tecnico ex Milan.
In Brasile, sarebbero ben 4 i club che avrebbero sondato il centrale spagnolo senza, come riportato dal portale sudamericano Mercadodabola.net, aver offerto nessuna cifra alla Fiorentina. Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians sarebbero alla porta del club viola pronti, visto anche la scadenza del contratto fissata a giugno 2026, a guardare con attenzione lo sviluppo della situazione.
Dopo la vittoria della Copa Libertadores e il Brasileirão Betano nello stesso anno col Flamengo, per Marì potrebbe essere arrivato il momento di tornare nel paese "Verdeoro".
