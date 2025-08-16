Assalto dal Brasile per Pablo Marì: 4 club avrebbero già sondato il centrale viola

Non ci sarebbe soltanto l'Olympiacos dietro al centrale spagnolo della Fiorentina, Pablo Marì. Dal Brasile in 4 club avrebbero fatto un sondaggio per l'ex Monza

In Brasile, sarebbero ben 4 i club che avrebbero sondato il centrale spagnolo senza, come riportato dal portale sudamericano Mercadodabola.net, aver offerto nessuna cifra alla Fiorentina. Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians sarebbero alla porta del club viola pronti, visto anche la scadenza del contratto fissata a giugno 2026, a guardare con attenzione lo sviluppo della situazione.