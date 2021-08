“Nessuna tensione tra Vlahovic e ACF, divorzio sarebbe una sconfitta per i tifosi”

Il punto de La Nazione sulle trattative intorno all'attaccante serbo

La Nazione parla del caso Vlahovic e spiega come i rapporti tra la Fiorentina e il giocatore non siano tesi: in particolare come non si riscontrino avvisaglie di un comportamento di distacco da parte del serbo. E’ però altrettanto sicuro che il club viola gradirebbe una manifestazione chiara da parte di Vlahovic a proposito della sua volontà di restare, soprattutto di fronte alla proposta di rinnovo che gli è stata presentata. Anche perché, con le cifre proposte al classe 2000, la società viola ritiene di aver seguito le richieste presentate a suo tempo dagli agenti di Dusan, che in questo momento si trova nella condizione di un classe 2000 richiesto da mezza Europa, ma legato a una società che gli ha fatto firmare un contratto fino al 2023 e si è già esposta alla grande sulla volontà di trattenerlo.