Di Marzio: l’Atletico offre percentuale sulla rivendita per Vlahovic. Il punto

Il punto del noto esperto di mercato

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la situazione relativa a Dusan Vlahovic, che intanto lancia messaggi sui social. Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky, l'Atletico Madrid ha recapitato un'offerta da 60 milioni + 10 di bonus + 20% sulla futura rivendita alla Fiorentina per il serbo. I colchoneros hanno già trovato un accordo di massima coi procuratori del calciatore e aspettano adesso una risposta dei Viola. La società gigliata, dal canto suo, non ha ancora deciso cosa fare con il classe 2000 e cerca di prendere tempo. I madrileni, però, non aspetteranno a lungo e potrebbero presto virare su Cunha. Che è anche la speranza di tutti i tifosi della Fiorentina.