Nastasic, nuovi contatti per il ritorno in viola. Affare low cost

Dopo la retrocessione con lo Schalke 04, il centrale classe ’93 può liberarsi a condizioni vantaggiose dalla società tedesca

La Fiorentina è pronta a tornare sul mercato per regalare un colpo in difesa a Vincenzo Italiano. Malgrado non sia stato ancora raggiunto un accordo - si legge su gianlucadimarzio.com - non sono cessati i contatti tra Fiorentina, Schalke 04 e Matija Nastasic per riporta il centrale serbo a Firenze.