Napoli, Ngonge e Traorè esultano in coro: “Felici di essere qui”

Giorno di presentazioni per i nuovi acquisti del Napoli. Oggi, infatti, sono sbarcati due nuovi giocatori, entrambi accostati anche alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Si tratta di Cyril Ngonge che, a dispetto di quanto detto dal Dg Barone, è stato oggetto di trattative e discorsi col Verona. Prima che il club partenopeo si inserisse per alzare l'offerta e convincesse la società scaligera. Così il belga, ex Verona, ai canali del club azzurro: "Ciao a tutti, sono contento di essere al Napoli. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio, forza Napoli sempre". Gli ha fatto eco Hamed Junior Traorè. L'ex centrocampista offensivo del Sassuolo è approdato in prestito dal Bournemouth e ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ciao a tutti, sono felice di essere qua. Sempre forza Napoli".