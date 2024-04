Napoli: All-in su Conte. Scivola via l’opzione Italiano

Il sogno di De Laurentiis è chiaro: Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Come riporta tuttomercatoweb.com, il presidente del club azzurro è disposto a tutto pur di portare l'allenatore salentino in terra partenopea. Dopo la stagione travagliata che tutti conosciamo, l'approdo di Conte a Napoli darebbe, inevitabilmente, nuova vitalità ad una piazza che, col passare dei mesi, si è sempre più distaccata dalla squadra. Conte sarebbe, a tutti gli effetti, il colpo alla De Laurentiis. Fatto sta, che un allenatore dal calibro internazionale come Antonio Conte, oltre all'ingente stipendio, pretende sicuramente alcune assicurazioni sul mercato; quindi come convincerlo economicamente e sulle ambizioni del progetto?

Il progetto è chiaro, hollywoodiano, riportare il Napoli tra le grandi d'Italia e d'Europa. Lato finanziario, De Laurentiis sembra pronto. tutto pur di accostare il tecnico. L'offerta è un triennale da 6,5 milioni più bonus. Stipendio che lo farebbe diventare il secondo più pagato dopo Allegri, e probabilmente il terzo, in caso del più che avviato e prossimo rinnovo di Simone Inzaghi a 7 milioni annui. Senso di colpa per i soldi non spesi quest'anno o vera voglia di far bene? Questo non lo sappiamo; fatto sta che il Napoli non vuole più essere esclusa dalle grandi.