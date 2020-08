Il sito noibiancocelesti.it ha contattato il procuratore e agente Fifa Vincenzo Morabito, per approfondire alcune dinamiche di calciomercato. Queste le sue parole sul futuro di Thiago Silva: “E’ un leone, ha giocato infortunato in queste partite ed è in forma strepitosa. Non credo che vada alla Fiorentina, io un pensierino ce lo farei se fossi la Lazio”.