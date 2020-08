VN – Fiorentina e Thiago Silva, nessun contatto da 2 settimane. Affare in stallo

Necessario fare chiarezza sull’affare Thiago Silva-Fiorentina. Nonostante le notizie riportate da alcuni media, ad oggi non ci sono conferme in merito ad una chiusura con la Viola. L’intermediario Edoardo Crnjar, a stretto contatto con l’entourage del giocatore, non ha avuto più contatti con la Fiorentina da 2 settimane. C’era stato un approccio ma la pista non si sta surriscaldando. Ad oggi il suo agente Paulo Tonietto ha ricevuto tanti sondaggi in giro per il mondo (Premier, Liga, Serie A, Turchia, Cina, MLS, Emirati Arabi, Brasile), ma poche offerte concrete.

Tra queste l’Everton di Ancelotti che gli offre annuale da 6 milioni con opzione per anno successivo.

Fiorentina a(f)fari spenti. Per ora molte idee ma zero affondi

