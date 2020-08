Repubblica, Thiago Silva: intesa già raggiunta con la dirigenza viola

Domenica sera proverà ad alzare al cielo la Champions League, da capitano del Paris Saint Germain, per poi pensare a un altro capitolo, quasi sicuramente il conclusivo della sua carriera e molto probabilmente in Italia. Thiago Silva, 36 anni a settembre e in scadenza di contratto con il club della Capitale francese dopo otto stagioni, è infatti vicino alla Fiorentina. Il difensore brasiliano, in passato anche al Milan, sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche (circa 12 milioni all’anno l’ingaggio al Psg) e ci sarebbe già l’intesa tra il suo entourage e la dirigenza viola, che intende mettere a disposizione di Iachini un elemento di provata esperienza in un ruolo assai delicato: 4 milioni all’anno più bonus per un biennale. L’unico ostacolo, al momento, sono le sirene provenienti dalla Premier League: secondo quanto sostiene il ‘Telegraph’ su Thiago Silva hanno messo gli occhi anche il Chelsea di Frank Lampard e pure l’Everton di Carlo Ancelotti. Così racconta La Repubblica.