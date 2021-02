Montiel verso la conferma in viola. Le offerte arrivate non convincono: ecco perché

Probabile permanenza a Firenze per Tofol Montiel. Secondo quanto riferisce Radio Bruno, il fantasista spagnolo alla fine dovrebbe restare alla Fiorentina. Il condizionale è d’obbligo nelle ultime ore di mercato, ancor di più se si considera che la deadline del mercato varia da paese a paese, ma le offerte arrivate per il giocatore non convincono: dal Cosenza (che avrebbe anche avuto problemi con l’ingaggio) alle opzioni estere (che non avrebbero garantito il posto da titolare). Sfumata anche la pista che portava al Crotone: il club calabrese aveva mostrato interesse per Montiel ma alla fine ha deciso di virare su altri profili.