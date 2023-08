Mina, Sutalo, Grabara: il punto di Gianluca Di Marzio

Calciomercato Fiorentina, il punto su Sutalo e Grabara

Di Marzio conferma anche ciò che abbiamo scritto sul possibile arrivo sia di Mina che di un altro difensore: "Oltre a Yerry Mina, la Fiorentina continua a lavorare anche per Josip Sutalo. I viola, infatti, vogliono portare due nuovi difensori alla corte di Vincenzo Italiano. Continui i contatti con la Dinamo Zagabria, che però vuole aspettare il ritorno dei preliminari di Champions League per andare avanti. Per la porta, invece, si continua a insistere per Kamil Grabara. I contatti con il Copenaghen vanno avanti e si lavora per cercare l'accordo".