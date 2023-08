Yerry Mina, voce del verbo “riattivare”. Ma non è alternativo a Sutalo

Un curriculum importante, una (passata) quotazione di mercato altissima e una storia recente complicata. Dove l'avevamo già sentita? Ah già, per Jovic. Ma pure per Arthur. Giocatori "da riattivare" (cit. Italiano), scommesse a cui la Fiorentina ci ha ormai abituato. E allora l'ultimo della lista potrebbe essere Yerry Mina , difensore colombiano classe 1994, spuntato alla ribalta del mercato viola in queste ultime ore. Una pista vera, un'idea concreta . Con il valore aggiunto di essere un calciatore svincolato.

Chi è Yerry Mina

Nel suo curriculum c'è (seppur di passaggio) il Barcellona che nel 2018 lo acquista dal Palmeiras e lo rivende dopo pochi mesi all'Everton per ben 40 milioni di sterline. Le disavventure del secondo club di Liverpool, che non ha mai saputo conciliare investimenti con risultati, non lo hanno aiutato nella sua esperienza in Premier League. Ma il problema principale degli ultimi anni sono stati gli infortuni. E così dopo le 13 presenze nel campionato 2021/22, nella scorsa stagione Mina ha collezionato appena 7 gettoni in campionato, seppur tutti da titolare e scendendo in campo nelle ultime 4 giornate. Circostanza che gli ha permesso anche di ritornare a giugno in Nazionale (colombiana), dopo un anno e mezzo di assenza. Sta di fatto che la continuità gli è ormai sconosciuta da più di due anni, visto che nel 2020/21 dopo una prima parte di stagione da titolare fisso, da febbraio in poi Mina riuscì a giocare pochissimo.