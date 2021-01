Milik rifiuta ancora la Fiorentina, col Napoli si va verso le vie legali

Sempre spinoso il caso legato ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è ormai sul mercato ma la situazione sembra non sbloccarsi con l’attaccante che ha detto no sia all’OlympiqueMarsiglia e all’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il giocatore avrebbe inoltre rifiutato il suo passaggio alla Fiorentina, club si sarebbe avvicinato di più alla richiesta di De Laurentiis offrendo 15 milioni di euro. La sua partenza quindi non sarà così immediata con le parti che potrebbero anche andare per vie legali.

LEGGI ANCHE