Milik prepara la messa in mora del Napoli: si andrà in tribunale

Il Napoli ha citato in giudizio Arkadiusz Milik per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento di un milione di euro: alla base della pretesa del club azzurro – si legge sul sito del Corriere dello Sport – ci sono il famigerato ammutinamento dal ritiro del 5 novembre 2019, dopo Napoli-Salisburgo di Champions, e una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante di Katowice di proprietà dell’attaccante. Un colpo al quale Arek ha risposto minacciando azioni legali, presumibilmente la messa in mora, per il mancato pagamento della mensilità di ottobre, corrisposta invece agli altri compagni di squadra.

(…)

Secondo le norme federali il Napoli deve pagare tutti gli stipendi arretrati dell’anno 2020 entro il 16 febbraio, e dunque è ancora in tempo, però Milik ha fatto rilevare ai dirigenti di non aver ricevuto le spettanze di ottobre a differenza di tutti gli altri compagni. Ivi compresi giocatori in scadenza di contratto come lui, tipo Maksimovic e Hysaj.