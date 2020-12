Pradè: “No a Milik e Piatek, fiducia a Vlahovic. Su Cutrone e Kouame…”

Per salutare il 2020 ed accogliere l’anno nuovo la Fiorentina tramite i propri canali ufficiali ha proposto una lunga chiacchierata con Daniele Pradè. Tanti gli argomenti trattati. Di seguito le dichiarazioni sul prossimo mercato:

Mercato di gennaio? Sarà una sessione di riparazione, guarderemo anche alle uscite. Abbiamo ben 29 giocatori in rosa. In questo momento dobbiamo valutare con l’allenatore, ma abbiamo già preso decisioni forti. È stata data fiducia a un ragazzo che ci sta mettendo grinta, che è Vlahovic. Quindi non sarebbe giusto andare a prendere un Milik o un Piatek, ostacolerebbero la sua crescita. Kouamè? Lo abbiamo aspettato dopo iniziato alla grande. Sappiamo che ci sono dei giocatori scontenti e li accontenteremo trovando loro una soluzione, a cominciare da Cutrone.