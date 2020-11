Milik, fioccano le pretendenti. Ci provano da Spagna e Inghilterra, ma attenzione all’Inter

Proseguono i corteggiamenti per l’attaccante del Napoli, Arek Milik. Il polacco è stato a lungo obiettivo della Fiorentina e in molti ipotizzavano un nuovo tentativo della società nella finestra di gennaio. Le parole del dg Barone hanno però (per ora?) allontanato questa possibilità (LEGGI). Le opportunità comunque per Milik non mancano, anzi. Stando a quanto viene riportato da Calciomercato.com, l’Inter sarebbe alla ricerca di una quarta punta e il primo nome in questo momento sarebbe proprio l’ex Ajax. Un primo dialogo tra le parti è già andato in scena e quello che filtra è che la dirigenza nerazzurra lo preferisca al navigato Giroud. Inoltre stando a quanto possiamo leggere sul portale inglese football.london sono in tre i club della massima serie a muoversi per acquistare il polacco. Tra questi il Totthenam di Mourinho che è alla ricerca di una prima linea pronta a sopperire ad eventuali assenze e utile per gestire al meglio le tante competizioni, l’Everton di Ancelotti e il Newcastle. Oltre a questi, resta viva la pista che lo porterebbe in Spagna al Siviglia, con Monchi in prima linea pronto a riprovarci per il polacco dopo il lungo corteggiamento del 2016, prima del suo passaggio al Napoli.