Milenkovic aspetta le big: chi vende prima? Le Normand l’alternativa

La Fiorentina non sarà impreparata

Come si legge su La Nazione, l'Inter non è l'unica grande italiana ad essere interessata a Nikola Milenkovic: ci sono anche Napoli e Juventus, ma tutte e tre devono attendere le uscite di Skriniar, de Ligt e Koulibaly prima di poter affondare per il loro ideale sostituto. Sarà una questione di tempistiche.