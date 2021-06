Milenkovic, per la Juve è l’uomo giusto per sostituire Demiral. La valutazione

Secondo quanto scritto da Tuttosport l’atteggiamento della dirigenza della Fiorentina nei confronti del centrale sarebbe cambiato

Nell'edizione odierna di Tuttosport, oltre a parlare di Vlahovic, si fa un punto anche sul futuro di Nikola Milenkovic, riallacciandosi alle dichiarazioni rilasciate ieri dal dg viola Joe Barone. Secondo quanto scritto dal quotidiano l’atteggiamento della dirigenza della Fiorentina nei confronti del centrale sarebbe cambiato: piuttosto di perderlo a parametro a zero la prossima estate è disposta anche a lasciarlo partire. Motivo per cui l'ex Partizan sarebbe finito sul mercato, con una valutazione tutt'altro che proibitiva per le pretendenti: ci vogliono circa 10-15 milioni per accaparrarselo. Ecco perchè la Juventus, in particolare, starebbe osservando da vicino questa pista, considerata anche la possibile partenza di Merih Demiral.