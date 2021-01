Francesco Nunziatini è uno dei talenti più importanti che stanno venendo fuori dal campionato di serie C. Centrocampista box to box classe 2003, punto di forza del Livorno nonostante la giovane età. Il talento dei labronici, come vi avevamo già raccontato, ha suscitato l’interesse di Fiorentina. La novità di oggi – secondo calciomercato.com – è che su Nunziatini si sarebbe inserita anche la Roma.