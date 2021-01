VN – Giovanili, occhi dei viola su Nunziatini del Livorno

La Fiorentina si sta muovendo per cercare dei profili di alto livello da aggregare alla prima squadra, ma anche per il settore giovanile si muove qualcosa. Secondo quanto appreso da Violanews.com, infatti, la società viola sta seguendo da vicino il profilo di Francesco Nunziatini, centrocampista centrale di proprietà del Livorno, classe 2003. Il giocatore ha esordito in Serie B nella scorsa stagione, e attualmente milita nella squadra toscana in Serie C. Alla Fiorentina piace molto, un giovane interessante e toscano, grossetano di nascita, che potrebbe rinforzare il settore giovanile viola.