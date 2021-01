Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, il mercato della Fiorentina si fa sempre più caldo. In entrata è praticamente chiuso il colpo Youssef Maleh per giugno, ma Prandelli si aspetta ben altro nell’immediato. Le notizie ad oggi si concentrano prevalentemente sulle uscite. Dopo Saponara il prossimo a lasciare sarà Pol Lirola, vicino al Marsiglia. Si riflette invece sulla posizione di Christian Kouame, richiesto da Torino e Verona. Quest’ultimi vorrebbero anche Duncan, da parte del tecnico Juric si registra una grande stima. Per l’africano sono spuntate da poche ore anche piste estere, Eintracht e Zenit osservano con attenzione gli sviluppi. Voci di mercato che riguardano da vicino anche Erick Pulgar, il cileno sarebbe infatti nei piani del Cagliari.

