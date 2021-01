Pusceddu: “Fiorentina e Cagliari non meritano questa classifica. Sottil…”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, il doppio ex di Cagliari e Fiorentina, Vittorio Pusceddu, ha parlato della squadra sarda e di Riccardo Sotti, in prestito dal club viola a quello rossoblù:

Il Cagliari è una squadra strana, subisce troppi gol. In fase difensiva le cose non funzionano: Cragno è sempre uno dei migliori e questo fa pensare che come filtro a centrocampo qualcosa non va bene. Dispiace perchè non merita questa classifica così come la Fiorentina. Domenica si affrontano due formazioni in gran difficoltà a soprattutto livello mentale. Sottil? E’ un ottimo giocatore, uno dei pochi degli ultimi giovani che saltano l’uomo. Ha tecnica, velocità, riesce a vedere la porta, gli manca esperienza e giocare con continuità, ma in futuro, a breve, farà parlare di sé.