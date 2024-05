Mercato allenatori, su Palladino piomba una big europea

Non solo Fiorentina e Bologna, anche dall'estero arrivano apprezzamenti per Raffaele Palladino, in uscita da Monza

Il Benfica punta su Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è in scadenza a giugno 2024 e cambierà squadra e, stando alle indiscrezioni di tuttomercatoweb, potrebbe esserci una pista estera. I portoghesi, negli scorsi giorni, hanno avuto un incontro con l'allenatore per capire quale è la situazione. Palladino è uno dei nomi che è stato accostato alla Fiorentina per il dopo-Italiano, ma se ne parla anche in ottica Bologna, adesso però c'è da fare attenzione all'inserimento del Benfica del presidente Rui Costa (già certa di partecipare alla prossima Champions League). Quello che sembra ormai certo è che Palladino saluterà il Monza a giugno. LE ULTIME SU GILARDINO E ITALIANO