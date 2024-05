Di Marzio: “Gilardino verso il rinnovo col Genoa”. E a Napoli risale Italiano

Mercato panchine: Alberto Gilardino e il Genoa sempre più vicini al rinnovo, un'opzione in meno per la Fiorentina?

Sul sito di Gianluca Di Marzio si aggiornano alcune situazioni che riguardano il mercato allenatori. Sulla questione Gilardino , il giornalista scrive: "Il Genoa e Alberto Gilardino non sono mai stati così vicini a stringersi la mano e proseguire insieme la loro avventura. Nelle prossime ore si potrebbe già arrivare a un accordo definitivo". Rischia dunque di uscire definitivamente dai radar della Fiorentina l'allenatore rossoblu, nonchè ex centravanti viola (e della Nazionale).

Di Marzio sulla panchina del Napoli

Parlando invece della panchina del Napoli, Di Marzio rilancia il nome di Vincenzo Italiano, che sembrava indietro nelle preferenze di De Laurentiis. Secondo l'ultimo aggiornamento, i nomi di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sarebbero in prima linea, con Gian Piero Gasperini e Antonio Conte adesso più defilati per la difficoltà di strappare all'Atalanta (il primo) o per le pretese esose in sede di investimenti dell'ex Juve e Tottenham.