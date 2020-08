Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato anche di Fiorentina nel suo editoriale pubblicato su tuttomercatoweb: “La Fiorentina non ha intenzione di prolungare lo scambio di prestiti (o anche lo scambio di definitivi) fra Dalbert e Biraghi. L’Inter pensava invece di essere a buon punto, ma le strategie viola sono cambiate e così si deve, di fatto, ripartire da capo. Non è escluso che si torni a parlare (visto che Biraghi nell’ultima stagione e ha fatto bene ed è cresciuto nel vivaio nerazzurro), ma al momento si torna come era all’inizio. A Cagliari – infine – discorsi avanzati per Zappa del Pescara e per Sottil, dalla Fiorentina”.