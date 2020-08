Torreira, la Fiorentina fa sul serio. Profilo ideale, ma c’è da soddisfare l’Arsenal. Occhio alla concorrenza

La Fiorentina vuole Lucas Torreira, non è una novità. Ma col passare dei giorni emerge sempre più chiaramente l’alto gradimento che l’uruguaiano riscuote all’interno della società e dello staff tecnico viola, concordi sulla necessità di dover completare la linea mediana con un metronomo efficace in entrambe le fasi. Torreira è il profilo ideale, tra i primissimi posti nella lista di Pradè. Ovviamente non è l’unica scelta per il ruolo, ma è senz’altro una di quelle che vengono tenute maggiormente in considerazione, come conferma la notizia lanciata da Sky Sport nella notte (LEGGI).

Gli ostacoli non sono pochi, a cominciare dalla volontà dell’Arsenal di rientrare con meno danni possibili dall’investimento fatto due anni fa; Torreira, come conferma il Sun, è un esubero per Arteta, ma i Gunners vorrebbero monetizzare la sua cessione per poter reinvestire l’introito sul mercato. La Fiorentina riuscirà a soddisfare le richieste del club londinese, magari trovando un compromesso che soddisfi entrambe le parti? Oltre a questo, il club viola deve guardarsi dalla concorrenza di Roma, Milan e Torino, chi più chi meno tutti interessati al giocatore. Spuntarla non sarà semplice, ma la Fiorentina ha intenzione di provarci fino in fondo.