Dalbert-Biraghi, fumata nera con l’Inter: salta il rinnovo dei prestiti?

L’edizione di Repubblica in edicola oggi registra un incontro andato in scena ieri a Milano nella sede dell’Inter tra Pradè, Barone e la dirigenza nerazzzurra per parlare del futuro di Dalbert e Biraghi. L’idea di partenza era quella di prolungare i due prestiti per un’altra stagione: la trattativa sembrava ben avviata, poi c’è stato uno stop non meglio precisato e alla fine le parti non hanno trovato l’intesa. Per questo, allo stato attuale delle cose, Biraghi tornerà a Firenze e Dalbert a Milano; anche se non è da escludere che l’Inter possa rifarsi avanti in un secondo momento per il classe ’92.