Mercato, proseguono i contatti tra Fiorentina e Napoli per Malcuit. Si valuta la formula

Secondo quanto riportato da Tuttosport, proseguono i contatti tra Napoli e Fiorentina per Kevin Malcuit (La Scheda). Il laterale francese non sta trovando spazio nelle rotazioni di Gattuso ed è in uscita. La Fiorentina in Italia è tra le pretendenti più quotate e dagli ambienti napoletani trapelano conferme sulla trattativa. Si tratta al momento sulla formula del prestito fino al termine della stagione. Possibile l’inserimento di un diritto di riscatto. Operazione che teoricamente libererebbe Lirola, anche nel suo caso verranno valutate eventuali offerte.

