Fiorentina-Torino, asse caldo di mercato: in ballo tre giocatori

Giorni caldi nel mercato tra Fiorentina e Torino. I granata offrono 16 milioni di euro per Christian Kouame. Difficile rispondere di no, ma i viola vogliono attendere ancora qualche giorno sia sul campo (vedi gara con il Cagliari in arrivo) sia per identificare il possibile sostituto (El Shaarawy?). Soldi a parte, il Torino propone ai viola il cartellino di Simone Zaza. Ai granata inoltre piace anche Alfred Duncan: dopo Cagliari e Genoa, la società di Cairo accetterebbe di buon grado il prestito, senza obblighi di riscatto, del centrocampista. Lo scrive La Nazione.

