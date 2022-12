Lucca può già tornare in Italia. Ai titoli di coda l’esperienza all’Ajax?

L'esperienza di Lorenzo Lucca in terra olandese non sta andando, diciamo, proprio benissimo. Sei le presenze in stagione ottenute con la maglia dell'Ajax prima della sosta per il Mondiale e due le reti siglate. Un ruolini di marcia al di sotto delle aspettative del giovane centravanti, che un anno fa di questi tempi veniva considerato da tutti un crack per il girone di andata disputato nello scorso campionato con la maglia del Pisa. Proprio il club toscano è ancora proprietario del cartellino e d'accordo con il ragazzo potrebbe decidere di riportarlo in Italia, dove diverse squadre hanno già chiesto informazioni su lui. In prima battuta c'è sempre il Monza, come era già emerso alcune settimane fa.