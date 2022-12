Ex obiettivi, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere in Serie A: i dettagli

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere di nuovo in Italia. Questo quanto riporta sul proprio sito web Tuttomercatoweb. Il portale spiega, infatti, come il Monza stia pensando di riportare nel Bel Paese l'attaccante, che in estate è passato dal Pisa all'Ajax in prestito con diritto di riscatto. Gli olandesi potranno quindi acquistare il centravanti al termine della stagione ma se non dovessero esercitare l'opzione il club di Silvio Berlusconi si metterà in contatto con i nerazzurri toscani, per portare il giocatore alla corte di Palladino. Allo stesso tempo, si legge, non è comunque da escludere un tentativo a gennaio, anche se in quel caso ci sarebbe da trovare un accordo anche con i lancieri.