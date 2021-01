L’opinione sul mercato in entrata: “Due profili sono chiari e annunciati. Poi…”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni riguardo al mercato della Fiorentina:

28-29 giocatori erano obiettivamente tanti. La rosa va riequilibrata in modo che chi arrivi sia funzionale e pronto all’uso. Giocatori richiesti sul mercato che qua trovano poco spazio? Questa può essere una giustificazione sul mercato della scorsa stagione, ma anche un’aggravante. Te come club devi essere in grado di far rendere al meglio questi giocatori. Mercato? Due profili mi sembrano chiari e anche annunciati. Un tattico a centrocampo che sappia pulire il gioco da mettere accanto a Amrabat. Demme mi piacerebbe tantissimo, come Torreira che sarebbe perfetto per questa squadra. Il secondo riguarda l’attacco. La Fiorentina sta cercando un giocatore che si possa integrare con Vlahovic senza togliersi il posto. Un prototipo di seconda punta che sappia ricoprire anche eventuali ruoli. Poi ci sarebbe anche un terzo profilo, come spesso accennato a Prandelli in conferenza stampa facendo riferimento a Chiesa, ma dipenderà dalle occasioni di mercato. Un esterno veloce che salta l’uomo e velocizza l’azione con numerosi strappi Cessioni? Credo che Pulgar alle giuste condizioni possa partire, il Leeds è un’opportunità concreta