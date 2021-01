Via Duncan, la Fiorentina ripensa ad un centrocampista del Napoli

Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Alfred Duncan al Cagliari. Una cessione che libera un posto a centrocampo per la Fiorentina, che torna a pensare ad un obiettivo delle scorse sessioni di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i viola sono interessati a Diego Demme, metronomo classe ’91 che era sui radar gigliati già prima del suo passaggio al Napoli. In azzurro in questa stagione è però chiuso da Bakayoko ed ecco che la pista verso Firenze potrebbe tornare calda.

