Lo United guarda in Italia per la difesa. Occhi puntati su Fiorentina e Juventus

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini parla delle possibili manovre del prossimo calciomercato. In particolare la suggestione che aleggia nelle ultime settimane sarebbe quella di un possibile scambio alla pari tra Romagnoli e Bernardeschi. Se questo dovesse andare in porto, la Juventus potrebbe cedere un centrale importante, come Demiral per monetizzare. A tal proposito il difensore turco ha molti estimatori in Inghilterra, su tutti il Manchester United. I Red Devils però sono molto attivi sul reparto arretrato e per questo continuano a monitorare la situazione relativa a Nikola Milenkovic, da tempo nel taccuino della società inglese.