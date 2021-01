Pol Lirola è un passo dal Marsiglia. Per questo motivo la Fiorentina sta cercando un’alternativa allo spagnolo. Come si legge su Repubblica Firenze, attenzione a Malcuit del Napoli e a Conti del Milan, ma non è da escludere anche un nome a sorpresa.

Capitolo centrocampo: Duncan potrebbe finire anche al Cagliari. Per lui ci sono però molte altre offerte, con Torino, Genoa, Verona e Parma pronte a chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.