Lirola spera: “Vorrei restare a Marsiglia. Qui molta più libertà offensiva”

Dopo un anno e mezzo in chiaroscuro a Firenze, a Marsiglia si è preso la scena. Ma il riscatto non è sicuro

La prima doppietta in carriera , le parole di stima di Sampaoli, Pol Lirola è risorto dopo il trasferimento al Marsiglia nella sessione invernale di mercato. Dopo i due gol che hanno regalato la vittoria contro il Lorient, il terzino catalano di proprietà della Fiorentina ha parlato anche del suo futuro: "Non dipende da me ma mi piacerebbe restare, vedremo nella finestra di mercato - ha dichiarato -. Questo sistema mi dà molta più libertà offensiva, con i compagni di squadra che mi coprono dietro e così posso sfruttare al massimo le mie qualità offensive. Questa è la prima volta che seguo due gol nella stessa partita da professionista, spero non sia l'ultima".

Dopo un anno e mezzo senza particolari acuti a Firenze, Lirola a gennaio si è trasferito in Francia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Marsiglia per riscattarlo dovrà versare 11,5 milioni nelle casse viola, una cifra attualmente fuori portata per un club che da anni non versa in condizioni finanziarie ottimali. Ma se la Fiorentina abbasserà le sue pretese e rivedrà l'accordo stipulato nella scorsa sessione di mercato, il ds Longoria proverà a trattenerlo.