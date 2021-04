Lirola si traveste da bomber: doppietta decisiva per il Marsiglia

Il Marsiglia ringrazia il terzino arrivato a gennaio dalla Fiorentina: Lorient K.O. in rimonta al 90', e adesso la qualificazione in Conference League è alla portata

Pol Lirola, terzino catalano in prestito dalla Fiorentina al Marsiglia, ha realizzato una doppietta nella vittoria dell'Olympique Marsiglia in Ligue 1 contro il Lorient. Le reti, arrivate al 56' e al 90' della partita, sono risultate fondamentali ai fini del 3-2 finale. Un giorno che Lirola, che non segnava dal 15 gennaio scorso, difficilmente dimenticherà.