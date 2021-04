Grandi manovre col Marsiglia? L’OM vuol tenere Lirola e prendere Lafont

Di sicuro c'è che il futuro dei due calciatori appare essere lontano da Firenze

Pol Lirola c'è già, ma presto potrebbe essere raggiunto da Alban Lafont. In viola non si sono incrociati, ma lo potrebbero fare all'Olympique Marsiglia. Secondo L'Equipe, infatti, il club transalpino starebbe pensando proprio al portiere adesso al Nantes come suo estremo difensore titolare, considerando l'addio sempre più probabile di Mandanda. In più, come già emerso alcuni giorni fa, l'OM vorrebbe trattenere anche lo stesso Lirola, che sta convincendo tutti in quel di Marsiglia, a partire del tecnico, Jorge Sampaoli. Dal canto suo, la Fiorentina attende la fine dei vari tornei per definire tante situazioni come quelle relative a Lirola e Lafont.