Lirola, la Fiorentina accontenta il Sassuolo: valutazione da 16mln più percentuale futura

Un colpo tira l’altro e sempre sull’asse Sassuolo-Fiorentina. Conferme della fumata bianca arrivano anche dal sito di Gianluca Di Marzio: “Le società si sono incontrate a Milano (presenti Joe Barone e Daniele Pradè per i viola, oltre all’agente del giocatore Edoardo Crnjar insieme al Sassuolo) e hanno trovato un accordo oltre che per Boateng (QUI) anche per Paul Lirola. Per il terzino spagnolo al Sassuolo andranno 12 Milioni e 4 bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore”. DEMME E LAMMERS, GLI ALTRI AGGIORNAMENTI

*LA SCHEDA DI LIROLA*