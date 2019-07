Pedullà: “Dopo Boateng c’è Lirola, ecco le cifre. In attacco attenzione a Lammers”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Entro 24 si faranno Lirola e Boateng, una buonissima doppia operazione. Per il ghanese verrà rilevato il contratto biennale dal Sassuolo, ingaggio sopra il milione con un indennizzo di circa 800 mila euro. Lirola si farà sulla base di 12 milioni più 3-4 bonus. Su Demme la parte tra i club è da sistemare, rispetto a qualche giorno fa c’è stato il pressing del Lipsia che vorrebbe trattenerlo, comunque è una trattativa da seguire. In attacco Lammers e Llorente sono nomi caldi, Simeone non interessa al Sassuolo. Se dovesse arrivare un’offerta per l’argentino la Fiorentina la prenderebbe in considerazione.