Laudisa: “Tottenham molto pericoloso. Sostituto? Scamacca il più probabile”

L'esperto di calciomercato Carlo Laudisa ha commentanto il mercato viola e i possibili colpi della Fiorentina

Sulla situazione Vlahovic: " Due mesi fa scrissi del forte interesse del Tottenham, ora ci sono altre squadre europee. Bisogna vedere quale sarà il prezzo giusto. Le parole di Commisso lasciano spazio a una via d'uscita se si arriverà a una cifra rilevante. L'atletico non supera i 50 milioni. Il Tottenham può superare quella cifra. Sullo fondo l'Inter vigila ma con queste cifre non ci sarà nulla da fare. Commisso ha fatto tesoro dell'esperienza Chiesa. Arrivò, si oppose alla cessione e poi fu costretto a venderlo l'anno dopo. Adesso sta valutando anche se non c'è una promessa di cessione come con Chiesa. "